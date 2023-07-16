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Giriş Tarihi: 16.7.2023 15:26

PSG, Xavi Simons'ı kadrosuna dahil edecek

AA
PSG, Xavi Simons’ı kadrosuna dahil edecek

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV Eindhoven, genç yetenek Xavi Simons'un, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşme imzalamak amacıyla Fransa'ya gittiğini duyurdu.

Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, transferini tamamlamak amacıyla 20 yaşındaki Simons'un takım kampından ayrılarak Paris'e gittiği belirtildi. Barcelona altyapısında yetişen ve 2019'da PSG ile sözleşme imzalayan Simons, Paris ekibi tarafından geçen sezon başında PSV Eindhoven'a bonservis bedeli alınmadan gönderilmişti. Hollanda temsilcisi ile imzaladığı sözleşmeye, 6 milyon avro bedelle geri alma opsiyon maddesi koyduran PSG, bunu kullanarak Simons'u yeniden kadrosuna katacak.

Geçen sezon PSV Eindhoven formasıyla çıkışa geçen ofansif orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 48 karşılaşmada 22 gol ve 12 asiste imza atmış ve Hollanda Milli Takımı'na çağrılarak 4 maçta forma giydi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, PSG, Arsenal'in yaz döneminde Simons'u transfer etmek için harekete geçmesinin ardından oyuncuyu kadrosunda tutma kararı aldı.

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PSG, Xavi Simons'ı kadrosuna dahil edecek
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