Zaniolo kükredi!

G.Saray, Avusturya’daki 3. hazırlık maçında Csakvar’ı rahat yendi. Yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkan Cimbom’da, Zaniolo 2 golle yıldızlaştı
Galatasaray, Avusturya kampında oynadığı 3. hazırlık maçında Macaristan 1. Lig ekiplerinden Csakvar'ı 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ilk iki karşılaşmada fazla forma şansı bulamayan yedek ve genç oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıktı. Barış'ın yerineforvette görev alan Zaniolo, etkili futbolunu 2 golle süslemeyi başardı. Aslan'ın diğer gollerini ise Morutan veKaan Ayhan kaydetti. 62. dakikada Metehan Baltacı'nın yerine oyuna giren Cimbom'un yeni sol beki Angelino dailk kez sarı-kırmızılı formayıgiydi. Galatasaray daha önce Avusturya'da Kisvarda'yı 2-0 yenmiş, Austria Wien ile 1-1 berabere kalmıştı.