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Giriş Tarihi: 16.7.2023

Zaniolo kükredi!

Zaniolo kükredi!

G.Saray, Avusturya’daki 3. hazırlık maçında Csakvar’ı rahat yendi. Yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkan Cimbom’da, Zaniolo 2 golle yıldızlaştı

Galatasaray, Avusturya kampında oynadığı 3. hazırlık maçında Macaristan 1. Lig ekiplerinden Csakvar'ı 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ilk iki karşılaşmada fazla forma şansı bulamayan yedek ve genç oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıktı. Barış'ın yerine forvette görev alan Zaniolo, etkili futbolunu 2 golle süslemeyi başardı. Aslan'ın diğer gollerini ise Morutan ve Kaan Ayhan kaydetti. 62. dakikada Metehan Baltacı'nın yerine oyuna giren Cimbom'un yeni sol beki Angelino da ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray daha önce Avusturya'da Kisvarda'yı 2-0 yenmiş, Austria Wien ile 1-1 berabere kalmıştı.

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Zaniolo kükredi!
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