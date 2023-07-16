Zaniolo kükredi!

Galatasaray, Avusturya kampında oynadığı 3. hazırlık maçında Macaristan 1. Lig ekiplerinden Csakvar'ı 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ilk iki karşılaşmada fazla forma şansı bulamayan yedek ve genç oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıktı.etkili futbolunu 2 golle süslemeyi başardı. Aslan'ın diğer gollerini isekaydetti. 62. dakikada Metehan Baltacı'nın yerine oyuna giren Cimbom'un yeni sol bekiGalatasaray daha önce Avusturya'da Kisvarda'yı 2-0 yenmiş, Austria Wien ile 1-1 berabere kalmıştı.