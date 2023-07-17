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Giriş Tarihi: 17.7.2023 11:24

Chelsea, Santos'tan Angelo Gabriel'i transfer etti!

AA
Chelsea, Santos’tan Angelo Gabriel’i transfer etti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brezilyalı oyuncu Angelo Gabriel'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Santos forması giyen 18 yaşındaki oyuncunun transfer işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre de uzun süreli sözleşme imzalanan Gabriel'in bonservisi için Chelsea, Santos'a 15 milyon avro ödedi.

Henüz 15 yaş 308 günlükken maça çıkarak Brezilya 1. Futbol Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu rekorunun sahibi Angelo Gabriel, Santos'ta 129 karşılaşmada 5 gol ve 10 asiste imza attı.

Genç yetenek, Brezilya Milli Takımı'nda ise alt yaş gruplarında forma giydi.

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Chelsea, Santos'tan Angelo Gabriel'i transfer etti!
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