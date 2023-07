Dorukhan Toköz, Trabzonspor’a veda etti!

Dorukhan Toköz, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Trabzonspor'a imza attığı gün elinden gelenin fazlasını yapacağını ve şampiyonluk yaşayacağını söylediğini belirterek, "Bu formayı taşıdığım her an bu sözüm için çalıştım ve her şeyimi verdim. Uzun zaman sonra gelen şampiyonluğun ardından takım arkadaşlarımla hayalimiz bu başarıyı sürekli kılmaktı ama çok üzgünüm ki şimdi veda zamanı." dedi.