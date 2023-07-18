Altay Bayındır ve Umut Nayir’in yıllar önce başlayan dostluk hikayesi!

AĞABEY - KARDEŞ GİBİLER

İkisi de Çerkes kökenli olan ve aralarında 5 yaş bulunan Umut ile Altay'ın dostlukları, burada önce ağabey-kardeş olarak başlıyor.

Umut 2 yıl sonra Osmanlıspor'a transfer olurken, Altay'da 10 gün sonra, Ankaragücü A takımına yükseliyor. Umut, Malatyaspor ve Göztepe maceralarını ardından 2017'de tekrar Ankaragücü'ne döndüğünde, ikili bir kez daha buluşuyor.