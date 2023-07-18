Altay Bayındır ve Umut Nayir’in yıllar önce başlayan dostluk hikayesi!

Tarih 23 Ocak 2023. Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe, Batshuayi'nin 74'üncü dakikada attığı golle, 1-0 öne geçiyor. Bu golden 4 dakika sonra ise Umut Nayir, atılan bir ara pasla kaleci Altay Bayındır'ı da çalımlayarak, topu ağlara gönderiyor. Ümraniye, 89'da kendi kalesine attığı golle bir kez daha yenik duruma düşerken, 90+8'de yeniden sahneye çıkan Umut Nayir, Altay'ı ikinci kez avlıyor. Bu gol ise öncesinde Batshuayi'ye yapılan faul nedeniyle VAR'dan dönüyor.
SON KEZ RAKİP OLDULAR
İkili sonrasında bir araya geldiklerinde, Altay'ın "Bana nasıl gol atarsın" ya da Umut'un "Nasıl çalımladım ama seni" şeklinde şakalaşıp şakalaşmadıklarını bilmiyoruz ama bu maç, iki yakın dostun rakip olarak karşılaştıkları son maç oldu. İkilinin dostlukları ise 10 yıl öncesine dayanıyor.
HUKUK OKUMAK İÇİN ANKARA'YA GİTTİ
Kayseri'de dünyaya gelen Umut Nayir, İstanbul'da amatör olarak başladığı futbol hayatına, 2012'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanınca, Ankaragücü'nde profesyonel olarak devam ediyor. Bursa'da dünyaya gelen ve Arabayatağı Kulübünün alt yapısında futbola başlayan Altay Bayındır'da 2013'te Ankaragücü altyapısına geçiyor.
AĞABEY - KARDEŞ GİBİLER
İkisi de Çerkes kökenli olan ve aralarında 5 yaş bulunan Umut ile Altay'ın dostlukları, burada önce ağabey-kardeş olarak başlıyor.
Umut 2 yıl sonra Osmanlıspor'a transfer olurken, Altay'da 10 gün sonra, Ankaragücü A takımına yükseliyor. Umut, Malatyaspor ve Göztepe maceralarını ardından 2017'de tekrar Ankaragücü'ne döndüğünde, ikili bir kez daha buluşuyor.
ALTAY'IN ABLASINDAN ÇERKEZ YEMEKLERİ
Dostlukları daha da ilerleyince, ailesinden ayrı olan Umut'a, annesinin özlediği Çerkes yemeklerini, Altay'ın ablası kendi elleriyle yapıyor. 2018'de Beşiktaş'a transfer olan Umut, aynı yıl, Altay'ın memleketi Bursa'ya kiralık olarak gidiyor. Altay da bir yıl sonra Fenerbahçe'ye transfer oluyor.
İKİ DOST 10 YIL SONRA KANARYA'DA BULUŞTULAR
Hajduk Split ve Giresunspor maceralarının ardından Eyüpspor'a transfer olan ve geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren Umut, son olarak Fenerbahçe'ye transfer olunca, iki eski dost yeniden buluştu.
Artık, Umut Nayir'in fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan ve 14 Temmuz'daki doğum gününü, Umut'un transferinin açıklandığı 11 Temmuz'da kutlayan eşi Enfal Diner'in, minik oğulları Azur'u şampiyonluk kupası içinde görme hayalini gerçekleştirmek için, omuz omuza mücadele edecekler...