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Giriş Tarihi: 18.7.2023 14:37

Başakşehir’de Wu Shaocong ve Francis Nzaba Gençlebirliği’ne kiralandı

İHA
Başakşehir’de Wu Shaocong ve Francis Nzaba Gençlebirliği’ne kiralandı

Medipol Başakşehir’in Çinli stoperi Wu Shaocong ve Kongolu stoperi Francis Nzaba’nın Gençlebirliği’ne 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Süper Lig ekibi Başakşehir, 23 yaşındaki Çinli savunmacı Wu Shaocong ve 21 yaşındaki Kongolu stoperi Francis Nzaba'nın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlebirliği'ne 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Wu Shaocong ve Francis Nzaba bir yıllığına kiralık olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve futbolcularımız için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncularımıza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Francis Nzaba, turuncu-lacivertli formayla süre alamazken, Wu Shaocong ise Süper Lig'de 3 maçta toplam 101 dakika süre aldı.

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Başakşehir’de Wu Shaocong ve Francis Nzaba Gençlebirliği’ne kiralandı
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