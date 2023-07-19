Penaltı uzmanı Cedric Bakambu!

GALATASARAY'IN iki yıllık sözleşme yapmaya hazırlandığı Cedric Bakambu, skorer kimliği ile öne çıkıyor. İşte 32 yaşındaki Demokratik Kongolu forvetin bazı özellikleri:

2014-15'TE Bursaspor formasını giydi. Şenol Güneş'in yönetiminde 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 2017-18'de BJ Guoan'ın yolunu tutarken 40 milyon Euro bonservis bedeli ile en yüksek transferini gerçekleştirdi.

16 YILLIK kariyerinin 9'unda çift haneli gol sayısına ulaştı.

400 maçta 169 kez fileleri sarstı. Bunların 15'ini penaltıdan kaydetti. 2 kez de milli takımda beyaz noktanın başına geçti ve kullandığı 17 penaltının tamamını gole çevirdi. Ayrıca 41 asist yaptı.

OLYMPIAKOS (18 gol), Bj Guoan (14) ve Bursaspor ile (8 - Türkiye Kupası) üç kez gol krallığı yaşadı.

OYNADIĞI takımlarda sadece 1 kırmızı kart gördü.