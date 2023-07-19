Son dakika haberi: Fenerbahçe stopere doymuyor

Fenerbahçe'de Ali Koç, başkan olarak 6. yılını geçirirken bu dönemde stoper transferi gelenek halini aldı. Defansın göbeğinde bir türlü dikiş tutturamayan sarı-lacivertliler, bu süreçte kadrosuna 17 takviye yaptı. Son olarak Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, Udinese'den 9 milyon Euro'ya transfer edilirken birkaç gün önce de Strasbourg ile sözleşmesi biten Alexander Djiku alındı. Böylelikle Kanarya, Koç döneminde stoper mevkiine 34.2 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödemiş oldu. Kim Min-jae, Sadık Çiftpınar ve Tisserand'dan ise 21.8 milyon Euro kazanıldı.



DAHA AZ HARCADILAR



Ezeli rakiplerden Trabzonspor, 8.1 milyon Euro'yu 13 stoper için verirken G.Saray ve Beşiktaş savunmanın merkezine 9'ar futbolcu aldı. Aslan'ın kasasından 27 milyon Euro, Beşiktaş'ın da 9.9 milyon Euro çıktı.