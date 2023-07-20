İşte Lyanco ve Onana’nın performansları!

İki sezondur Southampton forması giyen Lyanco, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor ve 1.87 metre olan boyunun avantajını iyi kullanıyor. Brezilyalı sağ stoper, kariyeri boyunca kaydettiği 4 golü de kafayla ağlara yolladı. Fileleri sarstığı maçlarda kulüpleri sadece 1 kez kaybetti. Southampton'da görev aldığı dönemde savunmada 4 hata yaptı ve İngiliz ekibi bu karşılaşmaların hepsinde sahadan yenilgi ile ayrıldı. Geçen sezon %57 hava topu alma değeriyle öne çıkarken zeminde kazanılan ikili mücadelede (42), pas arası (20), top çalma (24) ve tehlike engellemede (61) takımına önemli katkı sağladı. Lyanco, savunmanın merkezi dışında sağ-sol bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor

ONANA, ATİBA'NIN GENÇ VERSİYONU!

Beşiktaş'ın Lens'ten kadrosuna kattığı Jean Onana, mevki olarak ön liberonun dışında stoper ve 8 numarada oynayabiliyor. Henüz 20 yaşında Kamerun Milli Takımı'nda forma giymeye başlarken 10 karşılaşmada ter döktü. 1.89 boyunda olan 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta uzun yıllar top koşturan ve efsane futbolcular arasına giren, sezon sonunda da siyahbeyazlı renklere veda eden Atiba Hutchinson'un gençliğini anımsatıyor. Onana, kariyeri boyunca hiç sakatlık sorunu yaşamazken Fransa ve Belçika 1. Ligleri'nde 73 maçta görev yaptı. Tek eksisi ise bazı zamanlarda kontrolsüz oynaması… Şimdiye kadar gördüğü sarı kart sayısı 24. İki kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.