Pankart derbisi ortalığı karıştırdı!

İlginç olayın adresi İstanbul Ataşehir... 3 Şubat gecesi Galatasaraylı bir grup taraftar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün çeşitli spor müsabakalarının gerçekleştiği Ülker Sports Arena'ya geldi. Stadyum dışındaki reklam panolarını gözüne kestiren 3 taraftar elindeki bıçakla kulübe ait "Fenerbahçe Düşmanlarını Paramparça Edeceğiz!!!" yazılı pankartı kesip kopardı. Bu da yetmezmiş gibi o anları kayda alıp sosyal medya hesaplarında paylaştı.

FENERBAHÇE KULÜBÜ ADINA ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından Fenerbahçe Ülker Sports Arena Tesis Müdürü Samer Şenbayrak şikayetçi oldu. Yapılanların Fenerbahçe Spor Kulübü'nü karalama, itibarsızlaştırma ve küçük düşürmeye yönelik yazılarla sosyal medyada paylaşıldığını belirten Şenbayrak, Fenerbahçe Kulübü adına şikayetçi oldu.

"PİŞMANIM, KULÜPTEN ÖZÜR DİLERİM"

Polis ekipleri "mala zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından evrak düzenleyerek savcılık talimatıyla şüphelileri bindikleri araç üzerinden tespit etti. Şüphelilerden Emre K., bir kafede Galatasaray taraftar gruplarından 'Ultraaslan' isimli grubun toplantısını yaptıkları, ardından Devrim ve Mert isimli arkadaşlarının Fenerbahçe'nin basket maçı olduğu için işlerinin bulunduğunu söyleyip Ülker Sports Arena'ya gitmek istediklerini anlattı. Arkadaşlarından Devrim D.'nin bıçakla pankartı kestiğini diğer arkadaşlarının da kameraya çektiğini söyleyen Emre K., "Bu olaya bulaştığım için çok pişmanım. Şahsım adına Fenerbahçe Kulübü'nden özür dilerim" dedi.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Pankartı kesen Devrim D. ise Emre K.'nin talimatıyla pankartı yırttığını belirterek suçu arkadaşına attı. Bir diğer şüpheli Mert Y. ise araçta oldukları esnada arkadaşlarının sosyal medyada bir fotoğraf gördüklerini söyleyerek, "Bir anlık gaz ile 'hadi gidelim, olay varmış' dediler. Gittiğimizde Devrim ve Emre 'hadi pankartı kesip indirelim' deyince gece gece başımıza iş almak istemedim ama dinlemediler. Devrim de pankartı kesti" dedi.

FB- GS UZLAŞACAK MI ?

İfadesi alınan şüpheliler serbest kalırken, soruşturma kapsamında sosyal medyaya yüklenen pankart kesme vidosu da bilirkişi tarafından incelendi. Bilirkişi, yüzü kapalı, lacivert kapüşonlu, mavi kot pantolonlu erkek bir şahsın pankartın önünde önce durup elindeki kesici aletle pankartı kesmeye başladığı ve sonrasında kaçarak olay yerinden uzaklaştığını rapor etti. Rapora göre "mala zarar verme" suçunun oluştuğunu belirten savcılık kulübün 10 bin lira zararı olduğunu kaydetti. Suçun uzlaşma kapsamında kaldığı belirtilerek dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray takımına mensup tarafların uzlaşıp uzlaşmayacağı merak konusu.