Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Roman Saiss için Beşiktaş defteri kapandı!
Giriş Tarihi: 20.7.2023 08:41

Roman Saiss için Beşiktaş defteri kapandı!

SPOR SERVİSİ
Roman Saiss için Beşiktaş defteri kapandı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Roman Saiss'in takımdaki geleceği merak edilirken, Suudi Arabistan ekibi Al-Sadd'ın Beşiktaş ile 2.5 milyon Euro bonservis ve başarı bonusları karşılığında büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın 33 yaşındaki stoperi Romain Saiss, takımdan ayrılma isteğinde bulunmuş ve kulübe de son olarak Katar ekibi Al-Sadd teklif getirmişti. Faslı futbolcuyu isteyen Al-Sadd, Beşiktaş ile 2.5 milyon Euro bonservis ve başarı bonusları karşılığında büyük ölçüde anlaşma sağladı. Ödeme planı özelindeki son görüşmelerin tamamlanmasıyla transfer resmiyet kazanacak. Tecrübeli oyuncunun ayrılması an meselesi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nun darbe toplantısının ardından CHP'de hareketlilik! Kılıçdaroğlu MYK'yı olağanüstü topladı
İYİ Parti'de derin kriz! Ethem Baykal'dan şok paylaşımlar: Dikkat çeken FETÖ vurgusu...
Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT sapkınlığı! Çocukları böyle hedef aldılar
200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte YKS düşük puanla alan 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları listesi 2022!
Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki LGBT sapkınlığı tepki çekmişti: Ahlaksız sergiye soruşturma
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına yeni isim
Bakanlar BAE ile imzalanan tarihi anlaşmayı değerlendirdi: Zirve yaptı
Trabzonspor transferi resmen duyurdu! İşte sözleşme detaylar...
Filenin Sultanları bir Ebrar’a kurban gitti
ARKADAŞINA GÖNDER
Roman Saiss için Beşiktaş defteri kapandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA