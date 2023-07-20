Roman Saiss için Beşiktaş defteri kapandı!

Beşiktaş'ın 33 yaşındaki stoperi Romain Saiss, takımdan ayrılma isteğinde bulunmuş ve kulübe de son olarak Katar ekibi Al-Sadd teklif getirmişti. Faslı futbolcuyu isteyen Al-Sadd, Beşiktaş ile 2.5 milyon Euro bonservis ve başarı bonusları karşılığında büyük ölçüde anlaşma sağladı. Ödeme planı özelindeki son görüşmelerin tamamlanmasıyla transfer resmiyet kazanacak. Tecrübeli oyuncunun ayrılması an meselesi.