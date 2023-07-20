Roman Saiss için Beşiktaş defteri kapandı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Roman Saiss'in takımdaki geleceği merak edilirken, Suudi Arabistan ekibi Al-Sadd'ın Beşiktaş ile 2.5 milyon Euro bonservis ve başarı bonusları karşılığında büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edildi.
Beşiktaş'ın 33 yaşındaki stoperi Romain Saiss, takımdan ayrılma isteğinde bulunmuş ve kulübe de son olarak Katar ekibi Al-Sadd teklif getirmişti. Faslı futbolcuyu isteyen Al-Sadd, Beşiktaş ile 2.5 milyon Euro bonservis ve başarı bonusları karşılığında büyük ölçüde anlaşma sağladı. Ödeme planı özelindeki son görüşmelerin tamamlanmasıyla transfer resmiyet kazanacak. Tecrübeli oyuncunun ayrılması an meselesi.