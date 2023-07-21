Ali Palabıyık için flaş iddia!

Spor Toto Süper Lig'in önemli hakemlerinden Ali Palabıyık, yeni sezon öncesinde flaş bir kararın altına imza attı. Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala, spor yazarı Ömer Faruk Ünal, Ali Palabıyık'ın hakemliği bıraktığını duyurdu.

Bugüne kadar kararlarıyla birçok kez gündem olan Ali Palabıyık'ın yeni sezon öncesinde göreve devam etmeyeceği belirtildi.

Ömer Faruk Ünal bu gelişmesi "FIFA kokartlı Ali Palabıyık, hakemliği bıraktı! Bu kararını TFF'ye yazılı olarak bildirdi." sözleriyle duyurdu.

DALLAS: 'SEN BENİM DOSTUMSUN, HAKEMLİĞİ BIRAK'

Duayen yazar Attila Gökçe, 2 gün önce yazdığı köşe yazısında Ali Palabıyık ve Yabancı Hakem Eğitmeni Hugh Dallas arasında geçen diyaloğu köşesine taşımıştı. İşte yaşananlar...

Geçen sezon 30 Nisan'da oynanan ve Ali Palabıyık'ın VAR uyarısını dikkate almayarak Altınordu lehine attırdığı penaltıyla 3-3 biten Bandırmaspor maçından sonra önemli gelişmeler oldu.

Maçın hakemi Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğine dair karar, MHK Başkanı tarafından değil, bizzat TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sesiyle kamuoyuna duyuruldu.

O maçtan birkaç gün sonra düzenlenen seminerde önce MHK Başkanı Lale Orta ile Ali Palabıyık birbirlerine hatır sorarak selamlaştılar.

Bir de Hugh Dallas… MHK'nın UEFA tarafından atanan "Yabancı Hakem Eğitmeni", İskoçlu hakem hocası, Ali Palabıyık'ı bir köşeye çekerek "Bak Ali", dedi, "Seni yıllardır tanıyorum. Çok iyi bir hakemsin, dostumsun. Şimdi sana dostça bir tavsiyem var: Hakemliği bırak!." (Sporx)