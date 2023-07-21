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Giriş Tarihi: 21.7.2023 16:15

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Emre Kılınç için karar verildi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Emre Kılınç için karar verildi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü'nde geçiren ve Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Emre Kılınç için karar verildi.

Kamp döneminde de bekleneni veremeyen Emre Kılınç ile yolun sonuna gelindi. Galatasaray'ın Avusturya kampında şans bulan ancak beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, artık gelecek sezon planlamaları arasında yer almıyor.

Sarı Kırmızılılar ile bir yıllık kontratı kalan deneyimli futbolcu için Anadolu'dan birçok takımın devrede olduğu öğrenildi. Emre'nin gidişi konusunda da yönetimin herhangi bir zorluk çıkarması beklenmiyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü formasıyla toplam 32 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 27'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2294 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 4 asistle skora etki etti. (Fanatik)

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Emre Kılınç için karar verildi!
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