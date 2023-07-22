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Giriş Tarihi: 22.7.2023 15:01 Son Güncelleme: 22.7.2023 15:06

Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı!

Beşiktaş’ın UEFA kadrosu açıklandı!

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Arnavutluk ekibi Tiran ile karşılaşacak olan Beşiktaş, oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana da 25 kişilik kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kadroda yer alan futbolcular şöyle: Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Emrecan Bulut, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Ersin Destanoğlu, Rachid Ghezzal, Mert Günok, Amir Hadziahmetovic, Ajdin Hasic, Kerem Atakan Kesgin, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Francisco Montero, Jackson Muleka, Jean Onana, Valentin Rosier, Salih Uçan, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Utku Yuvakuran

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Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı!
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