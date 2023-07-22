Kylian Mbappe’ye büyük şok! Kadroda yer almadı...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol teknik direktör Luis Enrique tarafından belirlenen 29 kişilik takım kafilesinde, Fransa temsilcisinin tarihindeki en golcü oyuncu rekorunu elinde tutan Mbappe yer almadı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, PSG yönetimi, kontratı gelecek sezon sona erecek olmasına rağmen sözleşme yenilemeyi reddeden 24 yaşındaki yıldızı göndermeyi ve transferden bonservis bedeli kazanmayı hedefliyor. Mbappe ise bir yıl daha Fransa temsilcisinde forma giyerek gelecek sezon Real Madrid'e bonservissiz gitmek istiyor.

PSG'nin başkanı Nasır el-Halifi, daha önce yaptığı açıklamada, Fransız yıldızı bonservis bedeli ödenmeden yollamalarının "imkansız" olduğunu söylemişti.

PSG'nin 2018'de Monaco'dan 180 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Mbappe, Fransa temsilcisinde tüm kulvarlarda 260 karşılaşmada 212 gol ve 98 asiste imza atmıştı.