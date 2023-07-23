Beşiktaşlı Emrecan’a maganda saldırısı

Hazırlık kampını tamamlayıp İstanbul'a dönen Beşiktaş dün şok bir olayla sarsıldı. Kartal'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın aracının da karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Bakırköy'de bir benzincinin önünde gerçekleşen maddi hasarlı kaza sonrası gerekli tutanakların tanzim edildiği esnadaSaldırı esnasında hamstring kasları yırtılan Emrecan hastaneye kaldırıldı. Siyahbeyazlı futbolcunun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Polisler tarafından yakalanan şüpheli şahıs,suçlarından gözaltına alındı.Geçen sezon İstanbulspor'dan 2 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 kâr karşılığında transfer edilen Emrecan, ikinci devre Antalya'ya kiralandı.genç stoper, teknik heyetin de gözüne girmişti.Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı: "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, zincirleme trafik kazasına karışmış, tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır. Çekilen MR'ın ardından uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.