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Giriş Tarihi: 23.7.2023

Beşiktaşlı Emrecan’a maganda saldırısı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER Emir SOMER
Beşiktaşlı Emrecan’a maganda saldırısı

Bakırköy’de meydana gelen zincirleme kaza sonrası tutanak düzenlenirken Y.D. isimli şahıs tarafından darp edilen genç oyuncunun hamstring kasları yırtıldı. Emrecan’ın 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi

Hazırlık kampını tamamlayıp İstanbul'a dönen Beşiktaş dün şok bir olayla sarsıldı. Kartal'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın aracının da karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Bakırköy'de bir benzincinin önünde gerçekleşen maddi hasarlı kaza sonrası gerekli tutanakların tanzim edildiği esnada sürücülerden Y.D., 22 yaşındaki oyuncuyu ciddi şekilde darp etti. Saldırı esnasında hamstring kasları yırtılan Emrecan hastaneye kaldırıldı. Siyahbeyazlı futbolcunun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Polisler tarafından yakalanan şüpheli şahıs, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından gözaltına alındı. Şahsın 11 adet sabıkası olduğu öğrenildi. Geçen sezon İstanbulspor'dan 2 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 kâr karşılığında transfer edilen Emrecan, ikinci devre Antalya'ya kiralandı. Siyahbeyazlı takımda iyi bir kamp dönemi geçiren genç stoper, teknik heyetin de gözüne girmişti.



'ŞİDDETLE KINIYORUZ'
Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı: "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, zincirleme trafik kazasına karışmış, tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır. Çekilen MR'ın ardından uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.

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Beşiktaşlı Emrecan’a maganda saldırısı
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