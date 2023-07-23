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Giriş Tarihi: 23.7.2023 09:59

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi için dev hazırlık!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Icardi için dev hazırlık!

Son dakika Galatasaray haberi: Dört gözle yolu beklenen Arjantinli yıldıza, İstanbul'da görkemli bir karşılama töreni yapılacak. Suudi Arabistan’dan aldığı astronomik teklifleri G.Saray için reddeden Tangocu’nun gelişi için klipler, tişörtler, pankartlar hazırlandı. Mauro İcardi’nin ilk imzası bile gölgede kalacak...

Eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle transferi rötar yapan Mauro İcardi için Galatasaray'da heyecanlı bekleyiş söz konusu. PSG ile 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, İcardi'ye yıllık 10 milyon Euro'dan 3 sezonluk sözleşme imzalatacak. 9 numaralı formayı Arjantinli yıldıza ayıran yönetim, GS Store mağazalarında satılacak özel İcardi tişörtleri bastırdı.

Kulüp profesyonelleri, İcardi'nin transfer duyurusu için özel klip hazırladı. Sarıkırmızılı taraftarlar da havalimanına akın edecek. Tecrübeli golcüyü İstanbul'a gelişinde rekor sayıda binlerce kişinin karşılamasına kesin gözüyle bakılıyor. Wanda Nara'nın omurilikle ilgili test sonuçları pazartesi günü belli olacak. İcardi'nin gelişi de hafta başında netleşecek.

TEK BAŞINA 21 PUAN GETİRDİ!

İcardi, geçen sezon 24 karşılaşmada ağlara 22 gol yolladı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Arjantinli yıldız, alınan 21 puana direkt katkı sağlamış ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

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Son dakika Galatasaray haberi: Icardi için dev hazırlık!
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