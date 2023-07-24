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Giriş Tarihi: 24.7.2023 09:03

Trabzonspor'a Mehmet Can Aydın'dan kötü haber! Schalke'den fiyat arttırımı...

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’a Mehmet Can Aydın’dan kötü haber! Schalke’den fiyat arttırımı...

Süper Lig'de yeni dönem çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da 6 transfer resmen açıklanmıştı. Sağ bek takviyesi için de Alman ekibi Schalke ile yapılan ilk görüşme olumlu geçmişti ama ikinci görüşmede Schalke'nin ve oyuncunun yeni taleplerde bulunması sonrası Fırtına'da frene basıldı.

Sağ bek takviyesi için Almanya'da Schalke ve Mehmet Can Aydın ile yapılan görüşmelerde frene basıldı. İlk temasta her iki taraf da teklife olumlu yaklaşırken transfere kesinlik kazandırmak için yapılan son görüşmede ise işler değişti. Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan 21 yaşındaki sağ bek için Schalke daha fazla ücret isterken oyuncunun da maddi şartlarda artış talep edip özel isteklerde bulunması sonrasında bekleme kararı alındı.

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Trabzonspor'a Mehmet Can Aydın'dan kötü haber! Schalke'den fiyat arttırımı...
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