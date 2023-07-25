Antalyaspor Ghacha ile yollarını ayırdı! Ayrılıklardan tasarruf 2 milyon 300 bin Euro...

Antalyaspor, 2023-2024 sezonu kadro yapılanması çerçevesinde kadroda düşünülmeyen ve yeterli verim alınamayan oyuncularla yollarımını ayırmaya devam ediyor. Daha önce Alperen Uysal, Admir Mehmedi ve Shoya Nakajima ile gerçekleşen ayrılıkların ardından son olarak da Houssam Eddine Ghacha ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kadroda düşünülmeyen oyuncuların fesih bedelleri üzerinden yapılan tasarrufun 2 milyon 850 bin euroyu bulduğu belirtildi.

Daha önce kadroda bulunan 8 kiralık oyuncunun kulüplerine dönmesinin ardından sözleşmesi sona eren Fedor Kudriashov ile yolların ayrıldığına dikkat çekilen açıklamada, yönetimin sözleşmeleri devam eden ve teknik ekibin raporuna göre verim alınamadığı için kadroda düşünülmeyen oyuncularla görüşmelerini sürdüğü kaydedildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız ve yönetim kurulumuzun uzun süreçli ve yoğun çabaları ile Bodrumspor forması giyecek olan Gökdeniz Bayrakdar'dan kazanılan bonservis bedeli de dahil olmak üzere Luyindama'nın alacağından yapılan önemli derecede indirimin yanı sıra, Alperen, Mehmedi ve Nakajima'nın fesih bedellerinden elde edilen tasarruf, yaklaşık 2 milyon 300 bin euro'yu bulmuştu. Başkanımız ve yönetimimizin Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha'nın menajeriyle yapılan ve yaklaşık 2 ay süren müzakerelerin ardından kulübümüze 535 bin euro'luk daha tasarruf sağlayarak ayrılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Böylelikle kadromuzda düşünülmeyen oyuncuların fesih bedelleri üzerinden yapılan tasarruf 2 milyon 850 bin euro'yu bulmuştur. Kadroda düşünülmeyen bazı oyuncularımızla da görüşmelerimiz devam etmektedir."