Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber! Spartak Moskova’ya gidiyor...

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da Davinson Sanchez'le yollar ayrılabilir. Athletic'te yer alan haberde Kuzey Londra ekibinin Rusya ligi ekiplerinden Spartak Moskova'nın 15 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiği ifade edildi.

Sanchez'in sözleşme şartlarında henüz anlaşma sağlamadığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Haberde, Kolombiyalı stoperle Real Betis, Sevilla ve Galatasaray'ın da ilgilendiği ifade edilirken Sanchez'in Rusya'dan gelen teklifle ilgili henüz net bir karara varmadığı aktarıldı.

Futbolculuk kariyerine CD America'nın altyapısında başlayan Davinson Sanchez, sonrasında Nacional ve Ajax formalarını giydi.

27 yaşındaki stoper, 2017'de Tottenham'la anlaşırken Premier Lig'de 142 maçta görev yapıp 3 gol ve 1 asist kaydetti.