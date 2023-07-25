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Giriş Tarihi: 25.7.2023 12:49

Göztepe’nin hazırlık maçları belli oldu

İHA
Göztepe’nin hazırlık maçları belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını İtalya’da sürdüren Göztepe’nin özel maç programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie C takımlarından FC Legnago Salus ve İtalya Serie B takımlarından U. S. Cremonese ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına İtalya'da gerçekleştirdiği kampla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bir yandan çalışmalarını sürdürürken bir yandan da iki hazırlık maçına çıkacak. İzmir ekibi ilk hazırlık maçında yarın saat 18.00'de İtalya Serie C takımlarından FC Legnago Salus ile, ikinci hazırlık maçında ise 29 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da İtalya Serie B takımlarından U.S. Cremonese ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların bu maçlarla kamp programını büyük ölçüde tamamlayacak.
Göztepe'nin 2 Ağustos Çarşamba günü de İtalya kampını sonlandırıp İzmir'e dönmesi bekleniyor. Öte yandan İzmir ekibinin kamp sonrası transfere odaklanacağı öğrenildi.

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Göztepe’nin hazırlık maçları belli oldu
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