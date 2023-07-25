İşte Edinson Cavani’nin yeni adresi!

Geçen sezonu Valencia'da geçiren Uruguaylı golcü Edinson Cavani Boca Juniors yolunda.
İspanyol basını, deneyimli golcünün Valencia'da kamp kadrosuna alınmaması sonrası sözleşmesinin feshi konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini yazdı. Cavani'nin sözleşmesini feshettikten sonra ise 'çocukluk hayalim' dediği Boca Juniors'a imza atacağı belirtildi.
Cavani'nin Boca Juniors'a imzasının 1 yıllık olacağı ifade edilirken taraftarların yıldız ismi büyük bir karşılama hazırladığı ifade edildi.
36 yaşındaki Edinson Cavani, Valencia'da geçen sezon toplam 28 maçta 7 gol 2 asist kaydetmişti.