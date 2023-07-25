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Giriş Tarihi: 25.7.2023 13:31

Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor!

Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oluyor!

Lille'in gözden çıkardığı Yusuf Yazıcı kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı için Fransız basınında dikkat çeken bir haber geçildi.

İkinci Trabzonspor macerasında beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Lille'e geri döndü. Fransız ekibiyle sözleşmesinin son yılına giren Yusuf Yazıcı'nın Lille'in yeni sezon planları arasında yer almadığı belirtiliyor. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

5 MİLYON EURO'NUN ALTINA TRANSFER GERÇEKLEŞEBİLİR İDDİASI
Fransız basınında çıkan haberlere göre Yusuf Yazıcı'ya Nantes talip oldu. Henüz resmi hamlenin yapılmadığı haber detayında yer alırken, Nantes'ın milli futbolcuyu 5 milyon Euro'dan az bir miktara transfer edebileceği vurgulandı.

26 yaşındaki Yusuf Yazıcı 2022-23 sezonunda Trabzonspor ile 20 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oluyor!
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