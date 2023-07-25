Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oluyor!

İkinci Trabzonspor macerasında beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Lille'e geri döndü. Fransız ekibiyle sözleşmesinin son yılına giren Yusuf Yazıcı'nın Lille'in yeni sezon planları arasında yer almadığı belirtiliyor. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

5 MİLYON EURO'NUN ALTINA TRANSFER GERÇEKLEŞEBİLİR İDDİASI

Fransız basınında çıkan haberlere göre Yusuf Yazıcı'ya Nantes talip oldu. Henüz resmi hamlenin yapılmadığı haber detayında yer alırken, Nantes'ın milli futbolcuyu 5 milyon Euro'dan az bir miktara transfer edebileceği vurgulandı.

26 yaşındaki Yusuf Yazıcı 2022-23 sezonunda Trabzonspor ile 20 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik katkı verdi.