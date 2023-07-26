Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Orta sahaya Jorginho önerisi
Giriş Tarihi: 26.7.2023 11:30

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Orta sahaya Jorginho önerisi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Orta sahaya Jorginho önerisi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye menajerler tarafından Arsenal'de forma giyen Jorginho önerildi.

Fenerbahçe, Szymanski'nin ardından orta sahaya kaliteli bir takviye daha yapmak istiyor. Orta sahasına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'ye, İngiltere'den farklı bir yıldız önerildi: Jorginho...

Arsenal, Brezilya asıllı İtalyan orta saha oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. 31 yaşındaki futbolcu, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye sunuldu. Yönetim, yıldız oyuncuyla ilgili karar vermedi. Jorginho isminin İsmail Kartal'a sunulacağı ve onun vereceği rapor doğrultusunda hareket edileceği kaydedildi.

Devre arası transfer döneminde Arsenal'e transfer olan ve 16 resmi maça çıkan Jorginho bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı. (Akşam)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: BM'den kutsal kitap kararı! Uluslararası hukukun ihlali sayılacak
SON DAKİKA HABERİ | Adana Kozan'da şiddetli deprem! Adana Valisi'nden ilk açıklama geldi: Yıkılan bina var mı?
Son dakika haberleri: Galatasaray deplasmanda berabere kaldı! Aslan, Zalgiris karşısında turu ikinci maça bıraktı
Bunlara ne cevap verecekler?
Bahçeli, CHP’deki değişim krizini değerlendirdi: Kılıçdaroğlu devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim
Hangisi bir deyim değildir?
Son dakika: Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Denizli'nin Güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?
Ahlak zabıtası mısınız?
ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Orta sahaya Jorginho önerisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA