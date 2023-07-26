Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'de Gökhan Töre iddiası
Giriş Tarihi: 26.7.2023 11:43

Göztepe'de Gökhan Töre iddiası

DHA
Göztepe’de Gökhan Töre iddiası

Yeni sezonda parolasını Süper Lig olarak belirleyen Göztepe'nin Gökhan Töre ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Kanatlara takviye yapmayı planlayan kurmayların Gökhan ile temasta olduğu ve oyuncuya teklifin götürüldüğü kaydedildi. Son olarak Süper Lig'de Ankaragücü forması giyen 31 yaşındaki futbolcunun da Göztepe'ye sıcak baktığı iddia edildi.

Yurt dışı kariyerinde Hamburg, Rubin Kazan, Chelsea ve West Ham United gibi takımlarda forma giyen Gökhan Töre, ülkemizde Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü'nde top koşturdu. A Milli Takımı'n da 26 kez formasını giyen tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Adana Kozan'da şiddetli deprem! Adana Valisi'nden ilk açıklama geldi: Yıkılan bina var mı?
Son dakika: BM'den kutsal kitap kararı! Uluslararası hukukun ihlali sayılacak
Son dakika haberleri: Galatasaray deplasmanda berabere kaldı! Aslan, Zalgiris karşısında turu ikinci maça bıraktı
Son dakika: Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Bunlara ne cevap verecekler?
Bahçeli, CHP’deki değişim krizini değerlendirdi: Kılıçdaroğlu devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim
Hangisi bir deyim değildir?
Denizli'nin Güney ilçesi Denizli'nin neresindedir?
Ahlak zabıtası mısınız?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de Gökhan Töre iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA