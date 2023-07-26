Göztepe’de Gökhan Töre iddiası

Kanatlara takviye yapmayı planlayan kurmayların Gökhan ile temasta olduğu ve oyuncuya teklifin götürüldüğü kaydedildi. Son olarak Süper Lig'de Ankaragücü forması giyen 31 yaşındaki futbolcunun da Göztepe'ye sıcak baktığı iddia edildi.



Yurt dışı kariyerinde Hamburg, Rubin Kazan, Chelsea ve West Ham United gibi takımlarda forma giyen Gökhan Töre, ülkemizde Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü'nde top koşturdu. A Milli Takımı'n da 26 kez formasını giyen tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ta 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşadı.