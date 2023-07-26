MLS, Lionel Messi’ye hafif geldi! 2 maçta 3 gol, 1 asist...

ABD'de Lionel Messi fırtınası esmeye devam ediyor. David Beckham'ın bşakanlığını yaptığı Inter Miami'ye transfer olan ve ilk maçında tarihi bir gole imza atan Messi, ikinci karşılaşmada da şovunu yaptı. Birkaç gün önce Inter Miami formasıyla ilk maçını Cruz Azul karşısında oynayan Messi, 90+4. dakikada attığı frikik golüyle takımına galibiyeti getirmişti.

Arjantinli yıldızın, ikinci maçı ise Atlanta United'a karşı oldu. Inter Miami'nin 4-1 kazandığı karşılaşmada Messi şov yaptı. Bu kez mücadeleye 11'de başlayan ve sahaya kaptan olarak çıkan Messi, 8 ve 22. dakikalarda 2 gol attı. Karşılaşmanın 53. dakikasında Taylor'un bulduğu golde de asisti yapan isim oldu.

Inter Miami, Messi'nin damgasını vurduğu maçta da bir ilki yaşadı. ABD ekibi, tarihinde ilk kez bir karşılaşmanın ilk yarısını 3 farklı önde tamamladı. Messi, 78. dakikada kenara gelirken tüm tribünler büyük coşku yaşadı ve yıldız oyuncu ayakta alkışlandı.