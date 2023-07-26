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Giriş Tarihi: 26.7.2023 16:07

Sivasspor'dan 2 transfer birden!

DHA
Sivasspor’dan 2 transfer birden!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Dinamo Kiev'den Gerson Rodrigues'i 1 yıl kiraladı. Konyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Erhan Erentürk ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Servet Çetin yönetiminde Erzurum kampı ile sürdüren Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar bir süredir görüşme halinde oldukları Lüksemburglu Gerson Rodrigues'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Erzurum kampına katılan oyuncu ile 1 yıl kiralık olarak sözleşme imzalandığı duyuruldu. Gerson Rodrigues, Erzurum kampında kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde başkan Mecnun Otyakmaz da yer aldı.
20 Haziran 1995'te Portekiz'de dünyaya gelen Lüksemburg asıllı futbolcu futbola Metz alt yapısında başladı. Ardından Kayl-Tetange, RFCU Luxembourg, CS Fola Esch, Telstar, FC Sheriff, Jubilo Iwata, Dinamo Kiev, Troyes ve Al-Wehda formalarını giyen sporcu, ülkemizde ise Ankaragücü ve Eyüpspor formalarını giydi. Kariyerinde 246 maça çıkan Gerson Rodrigues, 60 kez gol sevinci yaşadı ve 17 kez de asist yaptı. Gerson Rodrigues, 55 kez de Lüksemburg mili takım formasını giydi ve bu maçlarda 16 gol kaydetti.
Öte yandan Konyaspor ile olan sözleşmesi sona eren kaleci Erhan Erentürk ile de anlaşma sağlandı.
Erhan Erentürk, Başkan Mecnun Otyakmaz'ın katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Sivasspor'dan 2 transfer birden!
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