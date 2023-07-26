Son dakika haberleri: Fenerbahçe Avrupa defterini açıyor! İşte temsilcimizin ilk 11’i...

FENERBAHÇE MAÇ KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK YAPMIŞTI

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir." ifadeleri yer almıştı.