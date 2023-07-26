Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Fenerbahçe Avrupa defterini açıyor! İşte temsilcimizin ilk 11'i...
Giriş Tarihi: 26.7.2023 19:48 Son Güncelleme: 26.7.2023 19:50

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Avrupa defterini açıyor! İşte temsilcimizin ilk 11'i...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Avrupa defterini açıyor! İşte temsilcimizin ilk 11’i...

Son dakika haberleri: Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu konuk ediyor. Temsilcimiz mutlak galibiyet alarak rövanş maçına avantajlı gitmek istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte Fenerbahçe - Zimbru maçına dair tüm detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında saat 21.00'de Moldova ekibi Zimbru'yu ağırlayacak sarı-lacivertiler, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.

Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nemanja Petrovic ve Milos Miskeljin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Danilo Nikolic olacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev

Sarı-lacivertlilerin Zimbru karşısındaki ilk mücadelesi, Konferans Ligi tarihindeki 3. maçı olacak.

Bu turnuvada toplam 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, rakip filelere 4 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

FENERBAHÇE MAÇ KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK YAPMIŞTI

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir." ifadeleri yer almıştı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe Avrupa defterini açıyor! İşte temsilcimizin ilk 11'i...
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