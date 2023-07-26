Son dakika haberleri: Fenerbahçe Avrupa defterini açıyor! İşte temsilcimizin ilk 11’i...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında saat 21.00'de Moldova ekibi Zimbru'yu ağırlayacak sarı-lacivertiler, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.
Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nemanja Petrovic ve Milos Miskeljin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Danilo Nikolic olacak.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko
Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev
Bu turnuvada toplam 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, rakip filelere 4 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.
FENERBAHÇE MAÇ KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK YAPMIŞTI
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir." ifadeleri yer almıştı.