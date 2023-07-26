Son dakika: Trabzonspor, Tochi Chukwuani ve Lyngby ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor, Danimarkalı oyuncu Tochi Chukwuani'nin transferi için oyuncu ve kulübü Lyngby ile prensip anlaşmasına vardı. İlk sağlık taramaları temiz çıkan oyuncu İstanbul'da da sağlık taramasından geçecek ve sorun çıkmaması durumunda sözleşme imzalanacak.



PİYASA DEĞERİ 400 BİN EURO

Geçmişte İtalyan ekibi Hellas Verona için girdiği sağlık taramasından geçemeyen 20 yaşındaki futbolcunun, sıkı bir şekilde kontrolden geçirileceği ve doktorların olumlu rapor vermesi halinde kadroya katılacağı belirtildi. Danimarka Milli Takımı alt yaş gruplarında forma giyen Chukwuani'nin güncel verilere göre piyasa değeri 400 bin Euro.