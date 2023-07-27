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Giriş Tarihi: 27.7.2023 15:50

Beşiktaş ve Tiran kulübü yöneticileri, yemekte bir araya geldi

Beşiktaş ve Tiran kulübü yöneticileri, yemekte bir araya geldi

Beşiktaş ve Tiran kulübü yöneticileri, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçı öncesinde dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Beşiktaş ve Tiran kulübü yöneticileri, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçı öncesinde dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İkinci Başkan Engin Baltacı, yönetici Seyit Ateş, Futbol AŞ yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan ile Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Beşiktaş Stadı'ndaki White Pepper Restoran'da UEFA Delegesi Danilo Filacchione ile Tiran Kulübü Başkanı Refik Halili ve yöneticilerini ağırladı.

Engin Baltacı, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak Filacchione ile Halili'ye günün anısına plaket takdim etti.

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Beşiktaş ve Tiran kulübü yöneticileri, yemekte bir araya geldi
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