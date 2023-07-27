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Giriş Tarihi: 27.7.2023 16:57

David Silva, 37 yaşında futbolu bıraktı

AA
David Silva, 37 yaşında futbolu bıraktı

İspanyol orta saha oyuncusu David Silva, 37 yaşında futbolu bıraktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Silva, "Teşekkürler futbol." ifadesini kullandı. Deneyimli oyuncu futbolu Real Sociedad takımında bıraktı.

İspanyol yıldız David Silva, 37 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Sosyal medyadan veda paylaşımı yapan Silva " Teşekkürler futbol." dedi.

KUPA DOLU BİR KARİYER

Kariyerinin zirvesinde olduğu 2010'da dönemde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Valencia'dan transfer ettiği David Silva, İngiliz ekibinde 436 maçta 77 gol atarken, 4 Premier Lig ve 2 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad, 2020 yılında Manchester City ile sözleşmesi sona eren David Silva'yı kadrosuna katarken, İspanyol yıldız futbola da bu kulüpte veda etti.

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David Silva, 37 yaşında futbolu bıraktı
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