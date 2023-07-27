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Giriş Tarihi: 27.7.2023 15:53

Dev transferi duyurdular! David De Gea Bayern Münih'e...

Dev transferi duyurdular! David De Gea Bayern Münih’e...

Transfer çalışmalarını sürdüren Alman devi Bayern Münih, Manchester United'dan serbest kalan David de Gea'yı transfer etmek istiyor.

Bayern Münih, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek istiyor ve Thomas Tuchel'in isteği doğrultusunda boşta olan İspanyol kaleci David de Gea'yı transfer etmeyi planlıyor.

Alman basını Bild'in haberine göre, Bayern Münih, sözleşmesi Manchester United ile sona eren tecrübeli kaleci David de Gea'yı kadrosuna katmak istiyor.

Manchester ekibinde 12 sezon boyunca kaleyi koruyan 32 yaşındaki deneyimli kaleci, kulübü ile yeni bir sözleşme konusunda anlaşamayarak kulüpten ayrılmıştı. Bayern Münih yetkililerinin oyuncunun menajerine de Gea'nın durumu ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, sakatlığı nedeniyle sezon başlangıcını kaçıracak olan Manuel Neuer'in alternatifini arıyor ve 1 kaleci pozisyonuna uygun bir oyuncuyla doldurmak istiyor. Bu nedenle, Tuchel'in David de Gea'nın transfer edilmesini istediği bildiriliyor.

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Dev transferi duyurdular! David De Gea Bayern Münih'e...
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