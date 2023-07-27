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Giriş Tarihi: 28.7.2023 00:26

Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: "Kulüp elinden geleni yapıyor"

AA
Şenol Güneş’ten transfer açıklaması: Kulüp elinden geleni yapıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, oyun üstünlüğünü skora yansıttıklarını söyledi.

Beşiktaş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Güneş, "Rakibin oyun şeklini biliyorduk. Ani atağa çıkma düşünceleri vardı. İyi hazırlık yaptık. Fiziksel, teknik, taktik ve mental olarak takımı olumlu buldum. Oyunun kontrolü bizdeydi. Eksiklerimiz de var. Oyun üstünlüğümüz skora yansıdı. Yemememiz gereken golü yedik. Daha fazla gol atabilirdik. Oyundan ve sonuçtan memnunum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada forma giyen tüm oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Amartey 2 maçta da olmayacak. Ghezzal, Tayyip Talha, Emrecan ve Cenk'in sakatlığı var. Onana'nın idman sorunu yok. Onu da görmek istedik. Çıkan ve girenler görevini iyi yaptı. Henüz sezon başındayız. 6-8 hafta dalgalanma yaşanabilir. Adaptasyon dönemini iyi geçirmemiz lazım. Kayıpsız gitmemiz ve taraftar desteği önemli. Kısır çekişme içinde olmamalıyız." diye konuştu.

"TRANSFER EDECEĞİMİZ OYUNCU BİZİ İSTEYECEK"

Transfer çalışmalarının sürdüğünün altını çizen Şenol Güneş, "Transferlerin takımın oyun düzenini geliştirmesi gerekiyor. Transfer edeceğimiz oyuncu bizi isteyecek. Beşiktaş'ın paniğe gidecek hiçbir sorunu yok. Üzüldüğümüz, çalışan bir arkadaşımızın ayrılması oldu. Bizlere verilen destek taraftara geri dönecek. Bu maçta taraftarın desteğini gördük. Hatamız olacaktır ama suçumuz olmayacaktır. Bu, hepimiz için geçerli. Farklı görüşler bizi daha da geliştirsin." şeklinde görüş belirtti.

Genç oyunculardan beklentisinin yüksek olduğunu vurgulayan Güneş, "Gençlerden umut ışığımız var. Burada yarışmaya girdiler. Oynadığı mevkideki oyuncuyu geçmek durumundalar. Bir takımı taşımak ve yıldız olmak kolay değil. Yıldız olana kadar böyle devam edecekler." ifadelerini kullandı.

"KULÜP TRANSFERDE ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadrolarına yıldız oyuncu kattığının ve Beşiktaş'ın transfer dönemini daha sakin geçirmesine ilişkin de konuşan Güneş, şunları kaydetti:

"Rakiple ilgili konuşmak doğru değil. Biz ne yapıyoruz? Başkasının ne yaptığı önemli değil. Kulübün ekonomisiyle en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Biz spekülasyonda yokuz. Kulüp elinden gelen gayreti gösteriyor. Yapılmadı diye birine saldırmak doğru değil. Sahada yarışacağız. En iyi oyuncularla en iyi oynarsanız ama bunun garantisi yok. Diğer takımlara bakarak oyuncu almıyoruz."

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Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: "Kulüp elinden geleni yapıyor"
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