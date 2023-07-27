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Giriş Tarihi: 27.7.2023 10:58

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da flaş ayrılık! Yunus Akgün kararını verdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’da flaş ayrılık! Yunus Akgün kararını verdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de üst üste transferler yapmaya devam eden Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı kırmızılıların başarılı oyuncusu Yunus Akgün, Avrupa'dan teklif alırken, yönetime takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. İşte detaylar...

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Transfer döneminin başında Kaan Ayhan'ın bonservisini alan sarı-kırmızılılar, sol bek sorununu Angelino ile çözdü.

Cimbom, yerli rotasyonunu Halil Dervişoğlu ile güçlendirdikten sonra peş peşe iki bomba birden patlattı. Önce Cedric Bakambu sarı-kırmızılı renklere bağlandı.

Ardından Wilfried Zaha resmen Galatasaraylı oldu. Yapılan bu transferlerin ardından kadrosu genişleyen sarı-kırmızılılarda gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi.

YUNUS KARARINI VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın teklifte bulunduğu Yunus Akgün, kararını verdi.

AYRILMAK İSTİYOR

Foot Mercato'nun haberine göre; 23 yaşındaki oyuncu, Fransa'ya gitmek istediğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi. Galatasaray'ın, Nantes'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün, iki yıl Adana Demirspor'da kiralık oynadı. Kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezonun başında sarı-kırmızılılara geri döndü.

Cimbom'da geçtiğimiz sezon 28 maça çıkıp, 1 gol 4 asistlik katkı sağladı. Yunus'un Galatasaray'la sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Futbolcunun piyasa değeri ise 7 milyon Euro.


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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da flaş ayrılık! Yunus Akgün kararını verdi...
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