Son dakika haberi: Lucas Ocampos Fenerbahçe’ye önerildi!

Sevilla, 90 milyon Euro'luk borç nedeniyle hemen her futbolcusu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu olan İspanyol ekibi henüz satış yapamadı. Geride kalan sezondaki eşleşmede Fenerbahçe'ye karşı iki maçta toplam 37 dakika süre alan Sevilla'lı Lucas Ocampos'un menajerler tarafından Sarı- Lacivertliler'e önerildiği öğrenildi.

Arjantinli oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki sezon biteceği için bonservis ücretinin, piyasa değerinin daha altında olacağı kaydedildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin, Ocampos'u değerlendirmeye aldığı ve teknik heyete ilettiği belirtildi.

LUCAS OCAMPOS KİMDİR?

Kariyerine River Plate altyapısında başlayan Lucas Ocampos, 2012 yazında 13 milyon euro bonservisle Monaco'ya transfer oldu. Ardından Marsilya'da kiralık oynayan Arjantinli hücumcu, 7.5 milyon euro karşılığı Marsilya'ya geçti. Genoa ve Milan'da kiralık forma giyen Ocampos, 2019'da 15 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer oldu. Yarım sezon Ajax'ta kiralık oynayan 29 yaşındaki yıldız, geçen sezonu Sevilla'da noktaladı.

Ocampos, profesyonel kariyerinde 466 resmi maça çıktı ve 91 gol atıp 46 asist yaptı. (Fanatik)