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Giriş Tarihi: 27.7.2023 13:53

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da yeni hedef Thomas Delaney

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’da yeni hedef Thomas Delaney

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta sahasını Sevilla'dan Thomas Delaney ile güçlendirmeyi hedefliyor.

Orta saha oyuncusu Tochi Chukwuani'nın işini bitiren Trabzonspor, Sevilla forması giyen Thomas Delaney için de girişimlerde bulunuyor.

Kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu ile Trabzonspor'un dışında Kopenhag'ın da ilgilendiği dile getirildi. Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun menajeri ile ilk teması kurdu ve nabız yokladı.

Piyasa değeri 2 milyon Euro olan Delaney için Sevilla kulübünün bir bonservis bedeli talep ettiği ancak henüz rakamın kesinlik kazanmadığı ifade edildi. Yönetim bu transferi de bitirmek için yoğun çaba gösteriyor.

437 maçta 37 gol, 36 asist üreten Delaney, Danimarka Milli Takımı'nda da 72 maçta 7 gol attı. (Takvim)

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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da yeni hedef Thomas Delaney
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