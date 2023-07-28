Son dakika: Türkiye ve İtalya’dan EURO 2032 için ortak adaylık başvurusu!

TFF, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 adaylığı için UEFA'ya ortak başvuru yaptığını açıkladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu başkanı Gabriele Gravina, ortak adaylık konusunda anlaşma sağladı.

TFF TARAFINDAN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından, UEFA EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı almıştır.

Geçmişte düzenlenen EURO 2020, EURO 2012 ve EURO 2008 ile 2002 FIFA Dünya Kupası gibi turnuvaların başarı ile tamamlanması, yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için yapılan çalışmalar, bu büyüklükteki turnuvaların ortak düzenlenmesi halinde daha fazla futbol sever ile etkileşim sağlandığını ve turnuvaların verimli ve sürdürülebilir tamamlandığını göstermiştir.

UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu ve İtalya Futbol Federasyonunun bugün müştereken yaptıkları adaylık başvurularını kabul etmesi durumunda, kalan adaylık süreci ortak yürütülecek olup UEFA tarafından istenilen bilgi ve dokumanlar güncellenerek UEFA'ya sunulacaktır. Ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar iki federasyonun daha önce UEFA'ya bildirdiği stadyumlar arasından belirlenecek, turnuva iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacaktır. Ev sahibi şehir ve stadyumların seçilmesi konusundaki nihai karar gelecekte yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün hem Türk futbolu hem de Avrupa futbolu adına önemli bir karar vermiş bulunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ile yapacağımız ortaklık, Avrupa Futbolu içinde yer alan dostluk ve işbirliği değerlerini yansıtıyor. Bu ortak hareketin, yüzyıllardır devam eden benzer kültür ve köklü bir tarihin bir parçası olan iki Akdeniz ülkesi arasında var olan işbirliğini kuvvetlendireceğine ve futbolumuzun yarınları için önemli köprü kuracağına inanıyorum."

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: TÜRKİYE İÇİN MİLAT OLACAK

Mehmet Büyükekşi, İtalya ile EURO 2032'ye ortak adaylık başvurusuna ilişkin A Spor'a açıklamalarda bulundu.

EURO 2028 ve EURO 2032 adaylığı için daha önce UEFA'ya başvuru yaptıklarını hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Bu adaylık başvurusu 10 Ekim'de neticelenecek. 2028 adaylığı için karşımızda Birleşik Krallık, 2032 için ise İtalya var. İtalya Futbol Federasyonu ile müzakere yaptık ve ayrı ayrı adaylık başvurusu yapmak yerine UEFA'ya birlikte başvuru yapma kararı aldık. UEFA bu çalışmamızı kabul ederse başka bir rakibimiz yok. Bu başvurunun Avrupa ve Türk futbolu için çok önemli olacağına inanıyorum. Türkiye için bir milat olacak. 2028 adaylık sürecinden vazgeçme gibi bir düşüncemiz yok. UEFA, EURO 2032 ortak adaylık başvurumuzu kabul ederse EURO 2028'den çekileceğiz." ifadelerini kullandı.

Ortak adaylık başvurusunun kabul edilmesi halinde yapılacak çalışmalar hakkında da konuşan Büyükekşi, "Tek başımıza başvururken 10 şehir seçtik. İtalya da 10 kent seçti. Birlikte başvururken seçimler yapacağız. Şehir sayıları düşecek. Bunları 2026'ya kadar müzakere etme süreci var. UEFA'nın 10 Ekim'de bunu kabul etmesi lazım. Ülkemiz birçok kez Avrupa Şampiyonası düzenlemek için başvuruda bulundu. Bu zamana kadar kısmet olmadı. Bu kez bunu İtalya ile yaparak hedefimize ulaşacağız." diye konuştu.

UEFA'DAN ADAYLIK BİLGİLENDİRMESİ

Türkiye ve İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemek için ortak adaylık başvurusu yapma kararıyla ilgili UEFA, bilgilendirmede bulundu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA, bugün İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için ayrı ayrı yaptıkları tekliflerini tek bir ortak teklifte birleştirme talebi aldığını doğrular." denildi.

Avrupa Şampiyonası'nın 2028 ve 2032'de art arda iki organizasyonuna ev sahipliği yapmak için UEFA tarafından 2021 yılında bir teklif süreci başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, TFF'nin her iki turnuva için de sürece girerken, FIGC'nin yalnızca 2032 organizasyonu için teklif vermeye karar verdiği belirtildi.

2028 organizasyonuna ev sahipliği yapmak için İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler olmak üzere beş federasyon tarafından ortak bir teklif verildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"UEFA, ortak teklifler kapsamında sunulacak belgelerin uygunluğunu sağlamak için şimdi FIGC ve TFF ile birlikte çalışacak. Ortak teklif gereklilikleri karşılıyorsa, 2028 ve 2032 ev sahipliği için alınacak karar 10 Ekim'deki toplantıda UEFA İcra Komitesi'ne sunulacak. Mekanlar ve maç programlarıyla ilgili kararlar daha sonraki bir aşamada verilecek."