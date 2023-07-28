Trabzonspor’dan sürpriz transfer! Mehmet Can Aydın’a son teklif...

Trabzonspor transferde yeniden hızlanıyor… Kamp döneminde yaşanan şanssız sakatlıklar ve ayrılıklar sonrası takımın kadro kalitesini daha da artırmak isteyen yönetim, son olarak Tochi Chukwuani transferini gerçekleştirmişti. Yönetim, daha önceden de temaslarda bulunulan Mehmet Can Aydın için yeniden düğmeye bastı.
Sağ kanatta hem bek hem de orta sahada katkı verebilen 21 yaşındaki oyuncu için kulübü Schalke 04 ile de masaya oturuldu. Kulübü ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan genç futbolcuyu ikna etmeye çok yaklaşan bordo-mavililer, Alman ekibine teklifini iletti.
Trabzon'un bu girişimiyle transferin bu kez olumlu ya da olumsuz olmak üzere tamamen kapatılacağı ifade edildi.