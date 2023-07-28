Trabzonspor’dan sürpriz transfer! Mehmet Can Aydın’a son teklif...

Sağ kanatta hem bek hem de orta sahada katkı verebilen 21 yaşındaki oyuncu için kulübü Schalke 04 ile de masaya oturuldu. Kulübü ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan genç futbolcuyu ikna etmeye çok yaklaşan bordo-mavililer, Alman ekibine teklifini iletti.