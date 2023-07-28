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Giriş Tarihi: 28.7.2023 08:45 Son Güncelleme: 28.7.2023 08:50

Trabzonspor'dan sürpriz transfer! Mehmet Can Aydın'a son teklif...

Trabzonspor’dan sürpriz transfer! Mehmet Can Aydın’a son teklif...

Kadroda yeni bir yapılanmayagiden Trabzonspor, sağ bek ve sağ açıkta forma giyen Mehmet Can Aydın konusunda Schalke’ye son teklifini yapıp beklemeye geçti. Chukwani ile anlaşan Bordo-Mavili takım, transferin bu kez olumlu ya da olumsuz olmak üzere tamamen kapatılacağı ifade edildi.

Trabzonspor transferde yeniden hızlanıyor… Kamp döneminde yaşanan şanssız sakatlıklar ve ayrılıklar sonrası takımın kadro kalitesini daha da artırmak isteyen yönetim, son olarak Tochi Chukwuani transferini gerçekleştirmişti. Yönetim, daha önceden de temaslarda bulunulan Mehmet Can Aydın için yeniden düğmeye bastı.

Sağ kanatta hem bek hem de orta sahada katkı verebilen 21 yaşındaki oyuncu için kulübü Schalke 04 ile de masaya oturuldu. Kulübü ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan genç futbolcuyu ikna etmeye çok yaklaşan bordo-mavililer, Alman ekibine teklifini iletti.

Trabzon'un bu girişimiyle transferin bu kez olumlu ya da olumsuz olmak üzere tamamen kapatılacağı ifade edildi.

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Trabzonspor'dan sürpriz transfer! Mehmet Can Aydın'a son teklif...
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