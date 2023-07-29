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Giriş Tarihi: 29.7.2023 13:42 Son Güncelleme: 29.7.2023 14:07

Burak Kızılhan'dan flaş sözler!

DHA
Burak Kızılhan’dan flaş sözler!

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1959 öncesi şampiyonluklarda vereceği kararı takip edeceklerini söyledi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalardan bulunan Kızılhan, şöyle konuştu: "İki yıl önce başvuruyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) komisyon kararını takip ettik. Sonrasındaki paniği ve telaşı aynı dikkatle takip ettik ve takip etmeye de devam ediyoruz. Biz bunu iki yıl önce yaptık. O günkü federasyon daha hızlı adımlar atılmalıydı. Doğruyu görmek yerine kaçak cevaplar verdiler. Bir kesimi rahatsız etti. Huzursuz oldular. İnanılmaz bir algı çalışmasına başladılar. Belgeler gerçekler açıkça ortadadır. Tahkim başvurusunu geçmişte reddedildiği yalandır. Bu işte bir doğru var o da müzemizdeki kupalardır. İşi sulandırmaya tarihi bilmeyen eşlikçiler bulmaya çalışmayın. Kurulacak komisyonun takipçisi olacağız. Komisyonda ye alacak tarihçilerin baskılardan uzak karar vermeleri gerek. 100'üncü yılını kutlayan TFF'nin doğru kararı vereceğine inanmak istiyoruz."

"FENERBAHÇE DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜDÜR"
FIVB Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek sözlerine devam eden Burak Kızılhan, "Milliler tarihi bir zafer kazandı. Onları kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmak için maddi anlamda bazen zorlansak da sporcular yetiştirmek, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek gerekiyor. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük spor kulübü hatta dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyük başarıda yer alan sporcularımız başta Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas, Gizem Örge ve Aslı Kalaç'ı kutluyoruz. Hep birlikte verdikleri mücadele bizleri onurlandırdı. Teşekkürler sarı melekler, teşekkürler Filenin Sultanları" diyerek sözlerini tamamladı.

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Burak Kızılhan'dan flaş sözler!
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