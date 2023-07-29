Ertuğrul Doğan'dan flaş sözler! "Satılacak son kulüp Trabzonspor’dur!"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Trabzonspor, Katarlılara satılacak" iddialarına cevap veren Doğan, "Borsaya açık bir şirketiz. Böyle bir konu yok. Böyle bir teklif de yok. Kulüpler satılmaya başlarsa da en son satılacak kulüp Trabzonspor olur. Trabzonspor güce karşı kurulmuş bir kulüp. Neden güce teslim olup da satılsın. Bu, kulübümüzün kuruluş felsefesine aykırı" ifadelerini kullandı. Yeni sezon için takıma güvendiğini vurgulayan Başkan, şöyle devam etti:



ÇOK FARKLI OLACAK

"Yeni hocamızla bu sezon çok farklı bir Trabzonspor seyredeceğiz. Sahada mücadeleyi gösteren, rekabet anlamında her türlü aksiyonu alabilen, tribünlerin gözüne hoş gelecek futbolu sahaya yansıtacağımızdan benim şüphem yok."





DİĞER BÜYÜK KULÜPLER GİBİ DEVLETTEN ARAZİ ALMIYORUZ

Başkan Doğan, stat sponsorluğu hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor için maksimum değeri yakalamak durumundayım. Çünkü Trabzonspor'un elinde başka bir değeri yok. Bizim diğer rakiplerimiz gibi elimizde mülklerimiz, devletten aldığımız arazilerimiz yok. Bakıyorsun, 'Trabzonspor hükümet desteği alıyor' konuları havada uçuyor. Tezahüratlar falan… Benim aldığım hiçbir destek yok, tüm büyük kulüplerin aldığı onlarca arsa var. Nasıl destek oluyorsa bu… Stat sponsorluğundan gelen para, Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklı blokaja gidecek. Trabzonspor'un kasasına para girmeyecek."





KISA KISA TRANSFER

MEHMET Can Aydın'ın kontratı geldi. Kendisini yarın (bugün) Trabzon'a getireceğiz. Bitti, anlaşmayı imzalamışlar.

BRUNO Petkovic ile alakalı ciddi çalışmamız var. Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyor. Oradan yüksek gelir elde edecekleri için oyuncunun satışını geciktiriyorlar. Bekleme süresi bundan dolayı…

ZINCKERNAGEL, hocamızın istediği bir oyuncu. Yüksek miktarda bonservis talepleri var. Biz kendisini kiralayabileceğimizi, satın alma opsiyonu koyabileceğimizi söyledik.

TOCHI Chukwuani bitme aşamasında. Kontrat kendisinde. Kontratı imzalamayan kimseyi söylemem. İmzalayıp gönderdiğinde kendisini getireceğiz.

STOPER arayışımız yok. Vitor Hugo gündemde değil.

DOĞUCAN ve Serkan'ı isteyen kulüpler var. Hocamız Bjelica bize henüz rapor vermedi. Önümüzdeki hafta rapordan sonra net cevap verebilirim.