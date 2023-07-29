Sivasspor, Antalyaspor’u 2 golle geçti!

Sivasspor kamptaki 4. ve son hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaştı. Erzurum Yüksel İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadeleden Yiğidolar 2-0 galip ayrıldı.

Mücadeleyi hakem Adem Çinek yönetirken, yardımcılıklarını ise Cemal Alpay ile Çağrıcan Pazarcıkcı yaptı. Dördüncü hakem olarak Furkan Ulutürk görev yaptı.

Teknik Direktör Servet Çetin maça; Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Hakan Arslan, Eren Kaya, Emrah Başsan, Ahmed Musa ve Clinton N'jie 11'iyle başladı.

Sivasspor'un gollerini 4. dakikada Hakan Arslan ve 60. dakikada Clinton N'jie kaydetti. Sivasspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Sivas'ta İstanbulspor ile oynadığı maçı 3-0 kazanmış, Erzurum kampında Sabail ile 1-1 berabere kalmış ve Sumgayıt FK'yı 1-0, Ümraniyespor'u ise 2-0 yenmişti.

