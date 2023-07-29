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Giriş Tarihi: 29.7.2023

Teklif İtalya’dan geldi Türkiye kabul etti

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Teklif İtalya’dan geldi Türkiye kabul etti

2032’deki dev organizasyon için rakip olan iki ülke, birlikte hareket edecek UEFA kararını 10 Ekim 2023’te açıklayacak

Türkiye ile İtalya, EURO 2032'yi düzenlemek için ortak başvuru yapma kararı aldı. Daha önce rakip olarak UEFA'nın kapısını çalan iki ülke, sonrasında kurulan temaslarla turnuva için birlikte hareket etme yolunu seçti. İki ülke heyetleri üçer kez birbirlerini ziyaret ederken beraber çalışma heyeti kurdular. Taslak metin hazırlanırken iki ülkenin de tüm statları heyet tarafından incelendi. İtalyan cephesi, "Türkiye'nin organizasyon becerisi bizim için önemli. Statlarınızın genç ve yeni olması çok önemli" diyerek ortaklık kapısını açarken, halkın futbola olan ilgisine de dikkat çekildi. Yapılan görüşmelerde önemli bir detay da Süper Lig'e son yıllarda gelen yıldız oyuncular oldu. İtalyan heyeti, bu sezon transfer piyasasının hareketlenmesi ile birlikte tüm dünyanın gözünün Türkiye'ye çevrildiğini hatırlattı. ayrıca Mancini'nin de Türkiye'de çalıştığı dönemle ilgili olumlu referansları, İtalyanları TFF'nin kapısını çalmaya itti.



MADDE MADDE ORTAKLIĞIN DETAYLARI
1-İlk teklif İtalya Futbol Federasyonu'ndan geldi.
2-"Türkiye güçlü bir ortak olur" sloganı ile yola çıkıldı.
3-Türkiye'nin son dönemdeki organizasyon başarısı, İtalyanları Türkiye'yle ortaklık kurmaya yakınlaştırdı.
4-Halkımızın futbola olan büyük ilgisi dikkat çekti.
5-Son dönemde gelen dünyaca ünlü yıldızlarla Süper Lig sansasyon yarattı.
6-Statların yeni ve kaliteli oluşu İtalya'yı Türkiye'ye rakip olma yolunda tedirgin etti, ortaklık yolunu açtı.
7-G.Saray'ın eski hocası olan şu andaki İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, federasyonlarına rakip değil birlik olalım raporu verdi.



TOPLAM 10 ŞEHİR SEÇİLECEK
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapılan ortaklıkla birlikte EURO 2032 için rakipsiz olduklarının altını çizdi. Turizm ve ülke ekonomisine bu turnuvanın büyük katkı vereceğini de belirten Büyükekşi şöyle devam etti: "Eğer UEFA bu çalışmamızı kabul ederse EURO 2032 ev sahipliği için herhangi bir başka rakibimiz yok. Birlikte yaptığımız bu başvurunun Avrupa futbolu için de Türkiye futbolu için de çok önemli olacağını düşünüyoruz. Ülkemiz için de bir milat olacak. Şu anda EURO 2028 adaylığından vazgeçme gibi bir düşüncemiz yok.

2028'DEN ÇEKİLİRİZ
Eğer EURO 2032 için İtalya ile ortak yapacağımız adaylık başvurumuz UEFA tarafından kabul edilirse, EURO 2028 adaylığından çekileceğiz. İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'nı eşit şartlarda düzenlemek için başvurumuzu yaptık. Ülkemiz gibi İtalya da gerek futbolda gerek turizmde önemli bir ülke. İnşallah iki ülke için de hayırlı uğurlu olsun diyorum. EURO 2032'yi tek başımıza düzenlemek için yaptığımız başvuruda seçtiğimiz 10 tane şehir vardı. İtalya Futbol Federasyonu'nun kendi başvurusu için belirlediği 10 tane şehir var. Daha önce belirlediğimiz şehirlerin dışına çıkmadan, bu şehirlerin içerisinden seçim yapacağız. Şampiyonanın oynanacağı şehirleri müzakere etmek için 2026 yılına kadar süremiz var."

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Teklif İtalya’dan geldi Türkiye kabul etti
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