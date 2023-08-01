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Giriş Tarihi: 1.8.2023 08:18

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Joao Pedro Gremio yolcusu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Joao Pedro Gremio yolcusu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yabancı sınırını aşan Fenerbahçe, elindekileri göndermek için de mesaide... İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerden Joao Pedro'ya Brezilya'dan resmi teklif geldi. İstanbul'daki eşyalarını toplayan golcü, görüşme yapmak için bu ülkeye gitti.

Yabancı sınırını aşan Fenerbahçe, elindekileri göndermek için de mesaide... İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerden Joao Pedro'ya Brezilya'dan resmi teklif geldi. İstanbul'daki eşyalarını toplayan golcü, görüşme yapmak için bu ülkeye gitti. 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki forveti kiralayacak Gremio, maaşının 2 milyon Euro'sunu ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin yollarını ayırmayı düşündüğü ve transfer görüşmesi için izin verdiği diğer isimler Gustavo Henrique ve Arao. Yönetim iyi bir teklif gelmesi halinde Rossi'nin satışına da sıcak bakıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Joao Pedro Gremio yolcusu
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