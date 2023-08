Son dakika haberleri: Okan Buruk’tan Victor Nelsson açıklaması! Taraftarlar merakla bekliyordu...

WILFRIED ZAHA YORUMU

"Zaha çok yönlü bir oyuncu. Takımımızda çok yönlü oyuncu çok var. Dizilişi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Rolleri paylaştıracağız. Kendi kafamızda tabii bazı düşünceler var. Asıl önemli olan, kadromuzda birçok kaliteli oyuncu var. Hücumdaki çeşitliliğimiz artacak. Bakambu ve Zaha, çok farklı yerlerde oynayabilen oyuncular. Halil aynı şekilde... 3 tane aslında geçen senenin tersine farklı mevkilerde oynayanlar bizle beraber olacak. Zaha ve diğer oyuncuların rollerini maç maç seçeceğiz."

"DAHA İYİ DURUMDAYIZ"

"Geçen seneye göre daha iyi durumdayız. Geçen sene, bu dönemdeki oyuncu sayımız ile şimdiki oyuncu sayımız farklı. Geçen senenin kadrosuyla devam ediyoruz. Geç katılan oyuncularımız var, hücum anlamında... Zaha, Bakambu, Icardi... Şu andaki en büyük sıkıntı bu. Diğer oyuncular 1 ay, bazıları 1 ayı da geçti bizimle çalışıyorlar. Bu anlamda bir sıkıntımız yok. Her şeye her türlü hazırız. Her futbolcunun fiziksel farklılıkları var. Bazısı daha çabuk, bazısı daha sonra hazır oluyor. Antrenman yapıp gelen var, yapmayıp gelen var. Geçen seneden kadro ve moral olarak daha iyi durumdayız. Yarınki maç bizi moral olarak yukarı çekecektir. Oyuncularıma güveniyorum. Geçen sene oyun kalitelerini, becerilerini gösterdiler. Yarın bu kaliteye daha çok ihtiyacımız olacak. Yarın savunma yapan ve hızlı hücuma çıkan bir takım var. Bunları doğru yönetir, doğru uygularsak hazırız."

ZAHA - ICARDI HAZIRLIK SÜRECİ

"Icardi zaten katıldı, bu dördüncü günü. Takımla birlikte antrenmana çıkacak. Hazırlanma süreci var, uzun bir ara verdi. Diğer oyuncularımız 3 hafta ara verirken Icardi'nin 1.5 ayı geçti. Hazır olması zaman alacak. Icardi oyun aklıyla, kalitesiyle saha içerisinde katkı sağlayacaktır. Bir sonraki turda bizimle olacak. Zaha'nın durumuna gün gün bakıyoruz. Ekstra çalışmalar yapıyoruz. Geçen senenin son bölümünde sakatlık yaşadı. Onla ilgili her şey olumlu gidiyor. O da bugün takımla çalışmaya katılacak. En doğru zamanda oynatmak istiyoruz oyuncularımızı. Tekrar sakatlanmamaları için en ufak risk almak istemiyoruz. Bir sonraki tur, inşallah ikisi de bizle beraber olur."