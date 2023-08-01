Son dakika haberleri: Okan Buruk’tan Victor Nelsson açıklaması! Taraftarlar merakla bekliyordu...

YERLİLER KİM OLACAK?

"Biz tek bir maça çıkacağız. Bir maç oynayacağız ve sezon bitecek, o maçta yerliler kim olacak diye konuşuyor. Çok fazla maç var. 20 takımlı bir lig, Avrupa, Türkiye Kupası var. Takvim çok geniş. Bütün mevkilerde rotasyon yapacağız, herkesi dinlendireceğiz, herkesi bazen oynatıp bazen oynatmayacağız. Herkesin, oyuncularımın da bu kurala takılmaması gerekiyor. Rotasyon yapacağız bu sezon mecburen. Geçen sene sadece lig olduğu için çok büyük oranda belli bir kadroyla oynadık, rotasyon yapmadık. Bu sene daha farklı olacak. İşim çok zor. Geçen sene de zordu. Bu kadar iyi oyuncuların olduğu bir takımı yönetmek... Antrenmanda bile zorlanıyoruz. Antrenmanda çift kale yaptığımız zaman dışarıda kalanlar oluyor. Bu bir hoca için çok zor. Zorlanacağız. Bu güzel bir zorluk. Elinizde oyuncu olması, olmamasından daha iyi olduğu için güzel bir zorluk. Başarıya odaklıyız. Galatasaray'a hizmet veriyoruz. Ben oldum, başkası oldu hiç önemi yok. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Özellikle bu sezon Avrupa'da başarı önemli. Bazen oynayacağız, bazen dışarıdan destek vereceğiz. Oynayan oynamayan oyuncuların verdiği katkı geçen sene daha iyi. Değişkenlikler var, tüm oyuncular hazır olmalı. Oyuncu karakteri, kişiliği olarak da iyi kişiliklere sahibiz. Bu benim işimi kolaylaştırıyor."

"BARIŞ ALPER ÇOK ÇALIŞIYOR"

"Barış Alper gelişimini çok net gösteriyor. Milli takımda da bunu gösterdi. Son oynadığı iki milli maçta da önemli işler yaptı. Barış bizim için çok değerli hem Türk olması hem iki kanatta merkezde oynayabilmesi... Öndeki 4 bölgeyi oynuyor. Milli takımda sağ bek bile oynadı. Barış önemli bir oyuncu, çalışıyor, gelişiyor, gelişime de açık. Açık olması da önemli. Kapalı oyuncular da oluyor bazen. İlerleme kaydetmeyen, anlattığınızda yapmayan oyuncular var. Barış bu anlamda gelişime açık. Barış'ı öndeki 4 mevkide de bu sezon kullanmak istiyoruz."

"KİŞİSEL OLARAK EKSTRA BASKI HİSSEDİYOR MUSUNUZ?"

"Baskı tabii ki hissediyoruz. Hayatım baskıyla geçti. Futbolcuyken de, teknik adamken de hissediyorsunuz. Teknik adamken ilk gösterilecek kişi sizsiniz. Psikolojik olarak hazır olmanız gerekiyor. Bir yandan da baskı bizi dinamik tutuyor, hırslandırıyor, güçlendiriyor. Bu yönden bakıyorum. Taraftarın karşısına idmanda çıkmak bile bir baskı. Çok fazla sorumluluğumuz var. Bu baskıyı kaldırabilecek güçte olduğumuzu geçen sezon gösterdik, bu sene daha iyi göstermeliyiz."