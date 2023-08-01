Son dakika transfer haberi: Mbappe Real Madrid için dev teklifleri reddetti!

2022'de sözleşmesini iki yıl uzatan Mbappe, 31 Temmuz 2023'te 40 milyon euroluk sadakat primini elde etse de PSG'den ayrılma fikrinden vazgeçmedi. Fransa'dan L'Equipe, Mbappe ve PSG arasında gerilimin tırmandığına dikkat çekerken oyuncunun kulüpte mutsuz olduğuna dikkat çekti.

Haberde PSG'nin Mbappe için tavrının net olduğu vurgulandı. PSG, ya Mbappe'nin sözleşmesini uzatacak ya da yıldız oyuncuyu takımdan gönderecek. Japonya kampına dahil edilmeyen Mbappe'nin bu kararı kabul edemediği ve ayrılığı kafasına koyduğu ifade edildi.

REAL MADRID İÇİN DEV TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Kylian Mbappe ve PSG arasında yaşananların ardından Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal, Mbappe için resmi teklifte bulundu. Fransız yıldız ise yapılan çılgın teklifi kariyerinin devamını etkileyeceği düşüncesiyle geri çevirmişti.



Al Hilal'in ardından İngiltere'den Chelsea ile Liverpool ve İspanya'dan Barcelona; Kylian Mbappe için PSG ile görüşme gerçekleştirdi. Mbappe kendisine yapılan teklifleri düşünmeden geri çevirdi. L'Equipe'de yer alan habere göre Mbappe, Real Madrid dışında gelen teklifleri dikkate almayacak. Mbappe bu yaz veya gelecek yaz Real Madrid'e transfer olacak.

PSG'NİN TAVRI NET

PSG, Mbappe ile yapılacak görüşmelerde oyuncuya 2024 yılında sözleşmesinde serbest kalma maddesi olan bir teklifte bulunacak. Mbappe bu teklifi kabul etmesi durumunda Fransız kulübünde 1 yıl daha kalacak.