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Giriş Tarihi: 2.8.2023 18:01

Beşiktaş Futbol Takımı, Arnavutluk'a geldi

AA
Beşiktaş Futbol Takımı, Arnavutluk’a geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Arnavutluk'a geldi.

TİRAN (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Arnavutluk'a geldi.

Beşiktaş kafilesinin başkent Tiran'daki Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Beşiktaş, Tirana maçının hazırlıklarını TSİ 20.00'de Arena Kombetare'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Teknik direktör Şenol Güneş, TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

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Beşiktaş Futbol Takımı, Arnavutluk'a geldi
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