Beşiktaş’ın KF Tirana maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda KF Tirana ile yarın saat 21.00'de karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bu maç için Tiran şehrine hareket ederken kamp kadrosu da belli oldu. Turun ilk maçında yer almayan yeni transferlerden Daniel Amartey kadroda yer alırken, Ante Rebic ise listede yer almadı. Öte yandan sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Rachid Ghezzal, Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha Sanuç da Arnavutluk'a götürülmedi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in KF Tirana maçı için belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Javier Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy ve Emrecan Bulut"

BEŞİKTAŞ FUTBOL TAKIMI, ARNAVUTLUK'A GİTTİ

Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a hareket etti.

Kafilede ikinci başkan Engin Baltacı ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Beşiktaş, Tirana maçının hazırlıklarını TSİ 20.00'de Arena Kombetare'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Teknik direktör Şenol Güneş, TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.