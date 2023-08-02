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Giriş Tarihi: 2.8.2023 13:13

Cimbom'da gözler Rasihca'da! Norwich City'den transfer açıklaması

Cimbom’da gözler Rasihca’da! Norwich City’den transfer açıklaması

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede taraftarın gönlünü kazanan Kosovalı yıldız Milot Rashica'nın geleceği merak ediliyor. Norwich City teknik direktörü David Wagner, Rashica hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Gözler, geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Milot Rashica'da...

Championship ekibi Norwich City teknik direktörü David Wagner, geçtiğimiz sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

"RASHICA BİZİM OYUNCUMUZ"

Oyuncularının Galatasaray'a transfer olacağı söylentilerinin olduğunu ifade eden David Wagner, "Milot Rashica hala bizim oyuncumuz. Transfer döneminin neler getireceğini göreceğiz" dedi.

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Cimbom'da gözler Rasihca'da! Norwich City'den transfer açıklaması
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