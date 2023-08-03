Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Keylor Navas için flaş yorum! ’Fenerbahçe doğru adres’

Livakovic'te yol alamayan Fenerbahçe'nin radarına giren PSG'nin Kosta Rikalı kalecisi Keylor Navas için Fransız basını, "Doğru adres" yorumu yaptı.

Haberde, "Donnarumma'nın arkasında kalan Keylor takımdan ayrılmak istiyor. Zaten teknik direktör Luis Enrique'nin de planlarında yer almıyor. Fenerbahçe'nin ona ilgisi var ve Paris Saint-Germain sözleşmesi 2024'te bitecek olan oyuncuya kolaylık yapmaya hazır" ifadeleri dikkat çekti.

2019'da Real Madrid'den PSG'ye transfer olan 36 yaşındaki eldiven, geçen sezonun 2. yarısını Nottingham Forest'te kiralık geçirdi. Premier Lig'de 17 maçta 32 gol yiyen Navas, 2 karşılaşmada kaleyi kapattı.