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Giriş Tarihi: 4.8.2023 10:55 Son Güncelleme: 4.8.2023 11:04

GALATASARAY HABERLERİ: Transferlere harcanan para 19.45 milyon Euro

SPOR SERVİSİ
GALATASARAY HABERLERİ: Transferlere harcanan para 19.45 milyon Euro

Galatasaray’da Kerem Demirbay’ın bonservisinin 3.7 milyon Euro’ya alındığı açıklandı. Cimbom’un kasasından transfere şu ana kadar 19.45 milyon Euro çıktı.

Sarı-Kırmızılılar, Kerem Demirbay için KAP'a bildirim yaptı. Leverkusen'e 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kerem'e her sezon için 1 milyon Euro verecek.

Ezel dizisindeki 'Ramiz Dayı' karakterine benzetilen gurbetçi oyuncu için kulüp sosyal medya hesabından "Salı gecesi İstanbul'a bir adam indi. Elinde bir bavul, içinde parçalı bir forma" paylaşımında bulunuldu.

İMZAYI ATTI, İDMANA ÇIKTI
Galatasaray'ın yeni transferi Kerem dün imzanın ardından takımla antrenmana katıldı. Teknik direktör Okan Buruk ile de bir süre sohbet etti. Sarı-Kırmızılılar, şu ana kadar transfere 19.45 milyon Euro harcadı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Transferlere harcanan para 19.45 milyon Euro
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