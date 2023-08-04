GALATASARAY HABERLERİ: Transferlere harcanan para 19.45 milyon Euro

Sarı-Kırmızılılar, Kerem Demirbay için KAP'a bildirim yaptı. Leverkusen'e 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kerem'e her sezon için 1 milyon Euro verecek.

Ezel dizisindeki 'Ramiz Dayı' karakterine benzetilen gurbetçi oyuncu için kulüp sosyal medya hesabından "Salı gecesi İstanbul'a bir adam indi. Elinde bir bavul, içinde parçalı bir forma" paylaşımında bulunuldu.

İMZAYI ATTI, İDMANA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi Kerem dün imzanın ardından takımla antrenmana katıldı. Teknik direktör Okan Buruk ile de bir süre sohbet etti. Sarı-Kırmızılılar, şu ana kadar transfere 19.45 milyon Euro harcadı.